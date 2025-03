Com dois de Salah, Liverpool vence de virada e aumenta vantagem no Inglês (Salah marcou dois gols de pênalti na vitória do Liverpool sobre o Southampton)

Neste sábado (8/3), o Liverpool venceu o Southampton por 3 a 1, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, disputado em Anfield. Salah (duas vezes) e Darwin Núñez marcaram para o time mandante, enquanto Smallbone fez o gol dos visitantes.

Com a vitória, o líder Liverpool chegou aos 70 pontos e abriu 16 de vantagem em relação ao segundo colocado Arsenal. O Southampton segue com nove e ocupa a última posição do Campeonato Inglês.

O Liverpool volta a campo nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), quando recebe o PSG, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Já o Southampton joga no próximo sábado, quando enfrenta o Wolves às 12h, em casa, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês.

O destaque da partida foi o atacante egípcio Mohamed Salah, do Liverpool. O jogador marcou duas vezes e chegou aos 27 tentos no Campeonato Inglês. Além de ser o artilheiro da competição, o atleta também é o líder de assistências, com 17 passes para gol.

Os gols do jogo

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio, onde o Liverpool, apesar de comandar a posse de bola, não conseguiu criar chances claras. Aos 46 minutos, o Southampton aproveitou um contra-ataque e abriu o placar com Smallbone, que aproveitou falha de Alisson.



Entretanto, o Liverpool controlou a segunda etapa e virou o jogo rapidamente. Aos sete minutos, Darwin Núñez aproveitou passe de Luís Díaz para empatar a partida. Aos nove, Salah converteu pênalti e colocou os Reds na frente do placar.



Sugawara, zagueiro do Southampton, cometeu pênalti aos 41 minutos, após colocar o braço na bola. Salah converteu novamente e fechou o marcador no Anfield.

A notícia Com dois de Salah, Liverpool vence de virada e aumenta vantagem no Inglês foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press