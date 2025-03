crédito: No Ataque Internacional

Copa do Mundo será ‘mais emocionante’ em meio à ‘guerra comercial’, diz Trump (Donald Trump concede entrevista a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, em Washington)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nessa sexta-feira (7/3), na Casa Branca, que a Copa do Mundo de 2026 será “mais emocionante” em meio a uma guerra comercial com seus dois vizinhos. A competição do ano que vem será organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México.

Em declarações aos jornalistas no Salão Oval, ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, Trump descartou que as turbulências comerciais afetem o torneio. “Acho que tornará mais emocionante”, respondeu.

“A tensão é algo bom […] torna muito mais emocionante”, acrescentou Trump depois de assinar um decreto que cria formalmente o grupo de trabalho da Copa do Mundo de 2026 que ele vai presidir.

Segundo Trump, o grupo de trabalho vai ajudar a planejar o “maior evento esportivo da história”. “Vamos estabelecer um grupo de trabalho muito importante que se ocupará da Copa do Mundo da Fifa de 2026 que, como vocês sabem, é um grande evento.”

Infantino, por sua vez, disse que a Copa do Mundo de 2026 e a Copa do Mundo de Clubes da Fifa deste ano nos Estados Unidos vão gerar 200 mil postos de trabalho e ter um impacto econômico de 40 bilhões de dólares (R$ 230 bilhões).

“E mais que isso, vamos dar alegria e felicidade para todo o mundo, e isso não tem preço. Obrigado, senhor presidente, por criar este grupo de trabalho, porque é importante que todos que venham aos Estados Unidos se sintam seguros, bem-vindos, e por isso é importante que o governo crie esse grupo de trabalho da Casa Branca”, afirmou o presidente da Fifa.

