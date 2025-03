Raphinha marca, e Barcelona vence o Benfica pelas oitavas da Champions (Barcelona venceu Benfica por 1 a 0)

Nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Barcelona visitou o Benfica no Estádio da Luz e venceu por 1 a 0.

Aos 22 minutos do primeiro tempo, o Barça teve o zagueiro Pau Cubarsí expulso após um forte carrinho em cima do atacante Pavlidis.

No entanto, mesmo com um a menos, Raphinha, aos 16 da etapa final, apareceu para garantir o triunfo catalão. O jogador roubou a bola no campo de ataque, carregou e finalizou rasteiro, no canto esquerdo do goleiro Anatoliy Trubin.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Hansi Flick poderá empatar o duelo de volta que ainda avança às quartas de final da competição. Do outro lado, o Benfica terá que superar o Barcelona por dois gols de diferença. Em caso de triunfo por apenas um tento, o jogo irá para a prorrogação.

Se a igualdade no agregado persistir, a vaga será decidida nos pênaltis. O jogo será realizado na próxima terça-feira, às 14h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys.

O Barcelona retorna aos gramados neste sábado, contra o Osasuna, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 17h, no Estádio Olímpico Lluís Companys.

No mesmo dia, mas pela 25ª rodada do Campeonato Português, o Benfica encara o Nacional no Estádio da Luz. A partida acontece às 15h.

A notícia Raphinha marca, e Barcelona vence o Benfica pelas oitavas da Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press