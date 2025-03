Com dois de Kane, Bayern bate Leverkusen e fica mais perto das quartas da Champions (Bayern de Munique venceu Leverkusen por 3 a 0)

Nesta quarta-feira, o Bayern de Munique venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, na Allianz Arena. Kane (2) e Musiala marcaram os gols.

A partida de volta será realizada nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), na BayArena. O classificado enfrenta o vencedor do confronto entre Feyenoord e Inter de Milão.

As duas equipes voltam a campo neste sábado, pelo Campeonato Alemão. O Bayern de Munique recebe o Bochum às 11h30. No mesmo horário, o Bayer Leverkusen enfrenta o Werder Bremen, também em casa.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado pela superioridade do Bayern de Munique. Logo aos nove minutos, Kane aproveitou cruzamento de Olise para abrir o placar de cabeça. A equipe mandante continuou pressionando e quase ampliou aos 22, quando Musiala acertou a trave.

O Bayern de Munique continuou melhor durante a segunda etapa. Aos nove minutos, com o gol aberto, Musiala aproveitou falha do goleiro Kovar para ampliar. As chances do Leverkusen diminuíram aos 16, quando Mukiele foi expulso após receber o segundo amarelo.

Aos 28, Kane converteu cobrança de pênalti para fechar o marcador. Em desvantagem numérica, o técnico Xabi Alonso teve que recompor o sistema defensivo e viu seu time criar pouco na etapa final.

A notícia Com dois de Kane, Bayern bate Leverkusen e fica mais perto das quartas da Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press