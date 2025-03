Presidente da Fifa anuncia novidade para final da Copa do Mundo de 2026 (Taça da Copa do Mundo )

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou nesta quarta-feira (5) que a final da Copa do Mundo de 2026, programada para o MetLife Stadium, nos arredores de Nova York, terá um “show do intervalo”, nos moldes do Super Bowl.

“Posso confirmar o primeiro show do intervalo da final da Copa do Mundo Fifa em Nova York/Nova Jersey, em associação com a Global Citizen. Será um momento histórico para a Copa do Mundo e um espetáculo digno do maior evento esportivo do mundo”, escreveu Infantino em sua conta do Instagram, após uma convenção com os parceiros comerciais e de mídia da Fifa em Dallas, no Texas.

“Também discutimos como a Fifa tomará conta da Times Square no último final de semana da Copa do Mundo de 2026, durante a disputa do terceiro lugar e a final”, acrescentou o dirigente.

“Gostaria de agradecer a Chris Martin e Phil Harvey, do Coldplay, que trabalharão conosco para finalizar a lista de artistas que se apresentarão durante o show do intervalo, bem como na Times Square”, concluiu Infantino.

Em setembro de 2024, em Nova York, quando a Fifa revelou os estádios selecionados para o Mundial de Clubes que será disputado no meio deste ano Estados Unidos, Gianni Infantino já havia falado sobre um show inédito no intervalo da final do torneio.

No entanto, resta esclarecer a questão quanto aos termos e à duração desses “shows” anunciados, já que o intervalo de um jogo de futebol não pode durar mais do que 15 minutos, muito menos do que a final do Super Bowl.

A próxima Copa do Mundo será organizada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México, de 11 de junho a 19 de julho de 2026.

