crédito: No Ataque Internacional

Dortmund sofre empate, e Lille decide vaga nas quartas da Champions em casa (Jogadores de Borussia Dortmund e Lille em duelo pela Champions League)

Nesta terça-feira, o Borussia Dortmund empatou com o Lille por 1 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, disputado no Signal Iduna Park. Adeyemi marcou para o time mandante, enquanto Haraldsson fez o gol dos visitantes.

A partida de volta será realizada na próxima quarta-feira, às 14h45 (de Brasília), no Stade Pierre-Mauroy. O classificado enfrenta o vencedor do confronto entre Barcelona e Benfica.

As duas equipes voltam a campo neste sábado. O Borussia Dortmund recebe o Augsburg às 11h, pelo Campeonato Alemão. Por sua vez, o Lille enfrenta o Montpellier às 15h, em casa, pelo Francês.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado pelo domínio do Borussia Dortmund, que contou com casa cheia. Aos 21 minutos, Adeyemi aproveitou rebote de escanteio para chutar de fora da área e abrir o placar. A equipe mandante ainda marcou aos 46, porém Gross estava impedido.

A segunda etapa não começou bem para o Borussia Dortmund. O Lille pressionou e empatou o jogo aos 23 minutos: após bola enfiada de David, Haraldsson bateu na saída do goleiro Kobel para igualar o placar.

Após o empate do Lille, o jogo ficou truncado no Signal Iduna Park e nenhuma das equipes chegou a criar chances para sair com a vantagem para o duelo de volta.

