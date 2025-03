Rodrygo faz golaço, e Real bate Atlético de Madrid na ida das oitavas da Champions (Rodrygo comemorando gol pelo Real Madrid no duelo contra o Atlético de Madrid pela Champions League)

O brasileiro Rodrygo fez um golaço, e o Real Madrid abriu vantagem nas oitavas de final da Champions League. O jogo de ida diante do Atlético Madrid foi disputado nesta terça-feira (4/3), no Bernabéu, na capital espanhola, e os merengues venceram por 2 a 1.

O jogo de volta entre Real Madrid e Atlético de Madrid será realizado na quarta-feira da próxima semana. Em 12 de março, às 17h, os colchoneros receberão os merengues – que tem a vantagem do empate – no Metropolitano para decidir o classificado às quartas de final.

Na próxima fase, o representante de Madrid que seguir vivo enfrentará o vencedor de Arsenal e PSV. No jogo de ida, na Holanda, também nesta terça-feira (4/3), o time inglês venceu por 7 a 1 e encaminhou a classificação.

Os gols

O placar foi aberto aos três minutos do primeiro tempo, com Rodrygo. O brasileiro dominou o passe de Valverde na esquerda do campo de ataque, invadiu a área e bateu firme, no ângulo de Oblak.

Aos 32, ainda da etapa inicial, Julián Álvarez dominou e, de perna direita, acertou uma linda finalização no ângulo esquerdo de Courtois. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Até que aos dez do segundo tempo, Brahim Díaz fez boa jogada individual dentro da área, cortou e chutou de direita. Assim, acertou uma finalização indefensável no canto do gol para colocar o Real em vantagem no confronto.

