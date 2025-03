Aston Villa vence Brugge e aproxima das quartas da Champions (Aston Villa saiu na frente no duelo com o Brugge)

Pela primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Aston Villa venceu o Club Brugge por 3 a 1, nesta terça-feira. Os gols na Bélgica foram marcados por Bailey, Asensio e Mehele (contra). Cuyper diminuiu para o time da casa.

Com a vitória como visitante, a equipe inglesa fica mais perto da vaga nas quartas de final do torneio, já que pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta, marcado para as 17 horas (de Brasília) de quarta-feira, no Villa Park.

Pela 29ª rodada do Campeonato Belga, o Brugge recebe o Cercle Brugge às 9h30 deste domingo. Já o Aston Villa, pela 28ª rodada do Inglês, pega o Brentford às 14h30 de sábado, no Gtech Community Stadium.

O jogo

Logo aos três minutos, em uma bola alçada na área do Brugge, Mings cabeceou para o meio e Bailey chegou para completar de primeira, inaugurando o marcador para o Aston Villa.

Aos 12 da primeira etapa, o time belga conseguiu empatar. Tzolis conduziu a bola lentamente pelo lado da área e rolou para Cuyper bater de esquerda, cruzado.

Já aos 37 do segundo tempo, Rogers cruzou pelo lado direito do campo e, na tentativa de cortar o passe, o zagueiro Mechele desviou contra o próprio gol.

Dois minutos antes do final do tempo regulamentar, em cobrança de pênalti, Asensio anotou o terceiro e deixou o Aston Villa mais perto da classificação às quartas de final.

A notícia Aston Villa vence Brugge e aproxima das quartas da Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press