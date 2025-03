Champions League: tarólogo revela destino de Real Madrid x Atlético de Madrid (Vinícius Júnior segue fazendo história na Liga dos Campeões )

O clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, ganhou um toque místico antes da bola rolar nesta terça-feira (4/3). O vidente Mr. Edwin, no YouTube, lançou as cartas do tarô para a partida e revelou um duelo equilibrado, com momentos de brilho para ambos os lados.

Segundo a leitura do tarólogo, o Real Madrid começará bem. A primeira carta sorteada para os merengues foi o “Três de Copas”, um sinal positivo que indica energia de gol. Conforme a previsão do vidente, o time de Vinícius Jr. deve abrir o placar ainda no primeiro tempo.

Entretanto, o Atlético de Madrid recebeu a carta “Roda da Fortuna”, que simboliza sorte e mudanças inesperadas.

Tarólogo revela destino

Para o restante da partida, o tarólogo apontou desafios para o Real Madrid. O clube saiu com a carta “Dez de Espadas”, um sinal de dificuldades.

“O Real Madrid pode receber um golpe inesperado, pode ser um gol do Atlético ou outra coisa. Mas não vai finalizar bem”, destacou Mr. Edwin.

Já o Atlético de Madrid recebeu a carta do “Carro”, que simboliza avanço e poder ofensivo, indicando que a equipe seguirá atacando e não deve sair em desvantagem.

A previsão final do tarólogo diz que o técnico do Real Madrid terá um papel fundamental no clássico. A equipe comandada por ele também recebeu a carta do “Ermitão”: ela simboliza sabedoria e paciência para Carlo Ancelotti equilibrar as ações no confronto.

O desfecho, segundo a leitura do vidente Mr. Edwin, tende a ser um empate, já que o Atlético finalizou com o “Dez de Ouros”, uma carta que remete a conquistas, mas sem necessariamente garantir uma vitória.

Onde assistir

Real Madrid e Atlético de Madrid entram em campo nesta terça-feira (4/3), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em jogo único pelas oitavas de final da Champions League.

O Real Madrid avançou para essa fase após terminar a fase de grupos na 11ª colocação geral e eliminar o Manchester City nos play-offs, com um agregado de 6 a 3. Já o Atlético de Madrid garantiu sua vaga diretamente, terminando em 5º lugar geral na primeira fase.

A partida terá transmissão ao vivo no SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e MAX (streaming).

Veja a previsão completa do tarólogo

