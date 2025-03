crédito: No Ataque Internacional

Agenda dos jogos de hoje (4/3) das oitavas da Champions League (Champions League, maior competição de clubes do mundo)

As oitavas de final da Champions League começam nesta terça-feira (4/3) com quatro jogos, incluindo o clássico espanhol entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Veja abaixo as datas, horários e onde assistir aos duelos da Liga dos Campeões.

O fim da fase de liga da competição europeia ocorreu em janeiro. No mês seguinte, os clubes que ficaram entre a nona e a 24ª colocação disputaram os playoffs.

Já o mês de março ficará marcado pelo início das oitavas de final. Dezesseis clubes estão na disputa pelo principal título do futebol europeu.

Enquanto os jogos de ida da Champions League ocorrerão nesta semana, as partidas de volta serão em 11 e 12 de março.

Horário e onde assistir aos jogos de hoje (4/3) da Champions League

Brugge x Aston Villa , às 14h45 – transmissão de TNT e Max

, às 14h45 – transmissão de TNT e Max Real Madrid x Atlético Madrid , às 17h – transmissão de SBT/TV Alterosa, TNT e Max

, às 17h – transmissão de SBT/TV Alterosa, TNT e Max Borussia Dortmund x Lille , às 17h – transmissão de Space e Max

, às 17h – transmissão de Space e Max PSV x Arsenal, às 17h – transmissão da Max

Confrontos das oitavas de final da Champions League

Lille x Dortmund

Bayern x Leverkusen

Internazionale x Feyenoord

Barcelona x Benfica

Aston Villa x Club Brugge

Atl. de Madrid x Real Madrid

Arsenal x PSV

Liverpool x PSG

Chaveamento da Liga dos Campeões

O chaveamento dos 16 clubes da Liga dos Campeões também já foi decidido. Veja abaixo o caminho de cada clube em busca da vaga na final da Champions.

