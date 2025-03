crédito: No Ataque Internacional

Perfil do Manchester City vibra com vitória de ‘Ainda Estou Aqui’ no Oscar ("Ainda Estou Aqui" é o primeiro filme brasileiro a ganhar o Oscar)

O perfil oficial do Manchester City em uma rede social parabenizou a obra brasileira “Ainda Estou Aqui”, que ganhou o Oscar de melhor filme internacional na noite de domingo (2/3). A trama estrelada por Fernanda Torres e Selton Mello conta a história de Eunice e Rubens Paiva durante a ditadura militar no Brasil.

No perfil global do clube inglês, foi publicado na manhã desta segunda-feira (3/3) um vídeo dos jogadores reagindo a um resultado vitorioso na televisão. Os tradicionais gritos de “campeones” – campeão em espanhol – também foram ouvidos.

“E o Oscar vai para… Brasil!! Parabéns pelo prêmio de Melhor Filme Internacional para “Ainda Estou Aqui”. Nós aqui no City celebramos muito” Perfil oficial do Manchester City

Porém, esse vídeo foi filmado em outro contexto e, no mínimo, há quase um ano. O atacante Julián Alvarez, por exemplo, deixou o Manchester City no meio de 2024 rumo ao Atlético de Madrid e ainda era jogador do clube quando essa comemoração foi filmada.

A interação com o público brasileiro rendeu comentários de brasileiros. “Os caras sabem a receita do engajamento”, “Um Oscar para o administrador que engaja demais” e “O City mais brasileiro que muito brasileiro” foram umas das principais respostas dos fãs.

