Com três sul-americanos na lista, jornal aponta clubes com mais sócios no mundo

O jornal espanhol Marca divulgou lista com clubes com mais sócios no mundo. Veja a lista a seguir.

Dos 11 clubes apontados pelo levantamento do veículo de imprensa, oito são da Europa e apenas três são da América do Sul.

Dos Sul-americanos, dois são argentinos (River Plate e Boca Juniors) e um brasileiro (Palmeiras).

Somados, os clubes do top-10 tem 2,7 milhões de sócios-torcedores.

Top-10 do jornal Marca

Bayern de Munique (Alemanha) – 400 mil Benfica (Portugal) – 400 mil River Plate (Argentina) – 352 mil Boca Juniors (Argentina) – 324 mil Borussia Dortmund (Alemanha) – 218 mil Palmeiras (Brasil) – 197 mil FC Schalke 04 (Alemanha) – 190 mil Barcelona (Espanha) – 170 mil Sporting (Portugal)- 159 mil Eintracht Frankfurt (Alemanha) / Manchester United (Inglaterra) – 150 mil



