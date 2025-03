Clube da Premier League está a três vitórias do primeiro título de expressão (Jogadores do Fulham após classificação sobre o Manchester United)

O Fulham está a três vitórias do primeiro título de expressão da história. A equipe de Londres eliminou o Manchester United da Copa da Inglaterra em Old Trafford, neste domingo (2/3), após empate por 1 a 1 na prorrogação e vitória por 4 a 3 nos pênaltis.

O resultado levou o Fulham às quartas de final da FA Cup – o adversário será o Crystal Palace. Desta forma, faltam apenas três vitórias na tradicional competição de mata-mata para conquistar o título, que seria inédito.

A equipe de Londres foi fundada em 1879 – 146 anos atrás -, mas não tem glórias na elite. As únicas taças do Fulham são da Segunda Divisão (1948/49, 2000/01 e 2021/22), da Terceira (1931/32 e 1998/99) e da finada Copa Intertoto, competição europeia que teve três campeões em 2002, por exemplo – os ingleses, Málaga e Stuttgart foram campeões do torneio de escalão inferior.

O jogo

Em cobrança de escanteio aos 45 da primeira etapa, Andreas Pereira cruzou a bola na primeira trave e, após desvio de Rodrigo Muniz, Bassey testou para dentro do gol, inaugurando o marcador para o Fulham.

Com 26 minutos do segundo tempo, o United conseguiu reagir. Em boa jogada pelo lado esquerdo do campo, Dalot descolou um cruzamento para Bruno Fernandes, que bateu de canhota para empatar o confronto.

Nas cobranças de pênalti, Bruno Fernandes, Dalot e Casemiro converteram para o United, enquanto Lindelof e Zirkzee desperdiçaram. Pelo Fulham, Jiménez, Berge, Willian e Robinson marcaram.

Em mais um jogo disputado neste domingo, após empate por 1 a 1 no tempo normal, o Brighton superou o Newcastle por 2 a 1, na prorrogação, no St. James’ Park.

Próximos jogos de United e Fulham

Em busca da reabilitação, o Manchester United volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta a Real Sociedad, pelas oitavas de final da Liga Europa, a partir das 14h45 (de Brasília), na Reale Arena.

Já o Fulham, classificado às quartas da Copa da Inglaterra, terá como seu próximo rival no torneio o Crystal Palace. Pela 28ª rodada do Inglês, a equipe enfrenta o Brighton no sábado, no American Express Community Stadium, às 12h.

