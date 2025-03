Clube teme punição a destaque brasileiro expulso por agressão (Matheus Cunha foi expulso por agressão)

O Wolverhampton aguarda a decisão da federação de futebol da Inglaterra (FA) sobre uma possível punição a Matheus Cunha. O jogador brasileiro foi expulso após agredir um jogador do Bournemouth durante a derrota nas oitavas de final da Copa da Inglaterra.

A Associação de Futebol (FA) aguarda o relatório dos árbitros antes de decidir se Matheus Cunha receberá uma punição severa após a expulsão na partida de sábado.

O brasileiro já enfrenta uma suspensão de três jogos justamente por receber o cartão vermelho, mas o incidente por resultar numa sanção maior.

Na prorrogação da partida, Cunha discutiu com Milos Kerkez após disputa de bola. O jogador, então, deu socos e uma cabeçada no adversário e acabou expulso quando o jogo estava empatado por 1 a 1.

Matheus deixou o gramado do Vitality Stadium revoltado e precisou, inclusive, ser escoltado aos vestiários. A decisão da vaga às quartas de final foi para as cobranças de pênaltis e o Bournemouth levou a melhor por 5 a 4.

Ainda no sábado, o brasileiro pediu desculpas através de sua conta no Instagram, reconhecendo que perdeu a cabeça no final do jogo.

“No fim, outro jogo em que vocês fizeram o melhor. Eu não poderia ter perdido a cabeça. Desculpe”, disse Matheus Cunha.

Retrospecto negativo

Cunha já havia sido suspenso por dois jogos e multado em 80 mil libras nesta temporada após um desentendimento com um integrante da equipe de segurança do Ipswich Town.

Segundo informações do jornal inglês Sky Sports News, a suspensão anterior não terá efeito cumulativo sobre a nova punição que Cunha poderá receber.

A notícia Clube teme punição a destaque brasileiro expulso por agressão foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress