Atacante é agredido e leva 25 pontos na orelha por ‘laceração severa’ (Mateta deixou o campo de maca, usando máscara de oxigênio)

O atacante Jean-Philipe Mateta, Crystal Palace, sofreu uma “laceração severa” na orelha esquerda após levar uma solada do goleiro Liam Roberts, do Millwall, no jogo pela Copa da Inglaterra, neste domingo (2/3). O jogador tomou 25 pontos e recebeu alta na noite do último sábado.

“Estamos muito satisfeitos em confirmar que JP Mateta recebeu alta desta noite do St George’s Hospital, onde recebeu tratamento especializado e 25 pontos para uma laceração severa na orelha esquerda. Todos os exames foram limpos [não apresentaram alterações e JP está se sentindo bem”, disse em um comunicado do Crystal Palace.

O que aconteceu?

Mateta deixou o campo de maca, usando máscara de oxigênio e foi levado para o hospital St. George’s, em Londres (ING). O episódio aconteceu aos oito minutos do primeiro tempo, e o goleiro foi expulso após revisão do VAR. O Palace venceu por 3 a 1.

O atacante será monitorado pelo departamento médico do Crystal Palace. O clube não informou quando Mateta voltará aos treinamentos.

O jogador afirmou que está bem e espera “estar de volta em breve, e mais forte do que nunca”. Ele se manifestou em postagem nas redes sociais.

“Obrigado a todos por suas mensagens. Eu estou bem. Espero estar de volta em breve. E mais forte que nunca. Parabéns, pessoal, pelo grande trabalho de hoje. Amo vocês” Jean-Philipe Mateta, atacante do Crystal Palace

A notícia Atacante é agredido e leva 25 pontos na orelha por ‘laceração severa’ foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress