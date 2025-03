Porto vence Arouca e segue na caça aos líderes no Campeonato Português (Porto venceu o Arouca)

A 24ª rodada do Campeonato Português foi aberta. Neste sábado, o Porto venceu o Arouca, por 2 a 0, no Estádio Municipal de Arouca. Samu Omorodion, de pênalti, e Fábio Vieira anotaram os gols da equipe visitante.

Com o resultado, o Porto ocupa a terceira posição, mas chegou aos 50 pontos e segue na caça aos líderes do Português, Benfica e Sporting (ambos com 53 pontos, mas com um jogo a menos). Já o Arouca permanece na 13ª colocação, com os mesmos 25 pontos do início da rodada.

Os dois times, agora, voltam a campo pela 25ª rodada do Campeonato Português. O Arouca visita o AVS SAD no próximo sábado (08), às 12h30 (de Brasília), no Estádio do Clube Desportivo das Aves. Já o Porto encara o Braga, no mesmo dia, às 17h30, no Estádio de Braga.

O jogo

O jogo começou morno, mas aos 11 minutos, Samu Omorodion foi derrubado dentro da área após um pisão de Fontán. Após revisão no VAR, o juiz assinalou pênalti. O próprio camisa 9 do Porto foi para a cobrança e bateu rasteiro no canto esquerdo, convertendo a cobrança ao deslocar o goleiro adversário.

Com 27 minutos, o Porto teve uma grande oportunidade de ampliar o marcador, mas não fez valer. Samu Omorodion foi lançado em velocidade após grande enfiada de Gonçalo Borges e saiu cara a cara com o goleiro João Valido, mas na hora de tentar driblar o arqueiro, se enrolou e viu Valido ficar com a bola.

Faltando um minuto para o fim da primeira etapa, o Arouca deixou tudo igual. Nandín recebeu em velocidade, invadiu a grande área e finalizou na saída do goleiro Diogo Costa. Contudo, rapidamente o gol foi anulado por impedimento.

Com 24 minutos do segundo tempo, o Porto quase fez o segundo gol. Em boa trama pelo lado esquerdo, Francisco Moura foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para trás. Fábio Vieira chegou finalizando de primeira, mas acertou o travessão e perdeu a chance de ampliar para a equipe visitante.

Foi aos 32 minutos que o Porto finalmente chegou ao segundo gol. Fábio Vieira recebeu próximo à entrada da área, cortou a marcação e finalizou no contrapé do goleiro João Valido, ampliando a vantagem para o time do técnico Martín Anselmi.

Já nos últimos minutos da partida, com 41 no relógio, o Arouca descontou – ou quase descontou. Jason apareceu pelo lado esquerdo e cruzou para dentro da área. Brian Mansilla se antecipou à marcação e, de peixinho, cabeceou para o fundo das redes. No entanto, após checagem do VAR, o gol foi anulado por uma falta no início da jogada.

A notícia Porto vence Arouca e segue na caça aos líderes no Campeonato Português foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press