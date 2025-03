Companheiro de craque de seleção é roubado a caminho de treino (Nicolás Fonseca (ao centro) aquece com James Rodríguez (direita) e companheiros do León antes de partida)

Parceiro do meia-atacane James Rodríguez, craque da Seleção Colombiana, o volante uruguaio Nicolás Fonseca, do León, do México, foi vítima de roubo enquanto estava a caminho do treino da equipe nessa quinta-feira (27/2).

O clube confirmou nesta sexta (28/2) que Fonseca sofreu assalto. A manifestação oficial feita pelo clube foi com o intuito de desmentir especulações de que ele teria sido sequestrado, que circulavam nas redes sociais e em diversos veículos de mídia.

Conforme diversos portais mexicanos, Nicolás dirigia na estrada entre as cidades mexicanas de León e Jalisco quanto foi interceptato por grupo de ladrões e teve o carro da marca alemã BMW roubado. Horas depois, o automóvel foi abandonado a poucos quilômetros do local do roubo.

Apesar do incidente, Fonseca, recém-contratado pelo clube junto ao River Plate, da Argentina, conseguiu chegar ao Centro de Treinamento do León, treinou normalmente e deve ser relacionado parta partida contra o Tijuana neste sábado (1º/3), pela 10ª rodada do Campeonato Mexicano Clausura.

O que o León disse

“Nosso jogador Nicolás Fonseca sofreu teve seu veículo roubado nas proximidades de “La Esmeralda”, na rodovia Lagos de Moreno, Jalisco. Nico está bem e está treinando regularmente com seus companheiros de equipe, preparando-se para a partida de amanhã.

Agradecemos a preocupação e as mensagens de apoio que recebemos, mas também pedimos que não dêem ouvidos a rumores ou espalhem notícias falsas sobre questões tão delicadas como a segurança de todos os cidadãos.”

