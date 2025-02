Ex-jogador do Real Madrid acusa Messi de racismo (Messi é um dos principais nomes da história do Barcelona)

O ex-jogador do Real Madrid Royston Drenthe, acusou Lionel Messi de racismo contra ele há alguns anos durante uma partida.

Em uma entrevista para o posdcast “The Wild Project”, de Jorgi Wild, o holandês revelou a situação envolvendo ele e camisa 10 argentino. O caso teria acontecido na temporada 2010/11, quando o holandês jogava pelo Hércules, da Espanha, e encontrou o astro do time catalão em um confronto contra o Barcelona pelo Campeonato Espanhol.

“Em uma partida contra o Barcelona, ??quando jogava pelo Hércules, Messi me chamou de ‘negro de m…’. Ele disse que os jogadores argentinos costumam se chamar assim entre si, que para eles era algo normal. Por exemplo, diziam isso para Garay, e ele não se importava. Não é a mesma coisa ouvir isso de amigos no treino do que de um adversário. Depois, nunca mais conversamos sobre o assunto, ficou no passado. Tenho muito respeito por ele, porque foi um dos melhores jogadores do mundo”, disse.

Além de Real Madrid e Hércules, Drenthe foi revelado pelo Feyernood e passou por clubes da Inglaterra como Everton, Reading e Sheffield Wednesday.

