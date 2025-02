crédito: No Ataque Internacional

Palmeiras anuncia contratação do atacante Vitor Roque (Jogador de 20 anos estava no Betis)

O atacante brasileiro Vitor Roque, de 20 anos, foi anunciado nesta sexta-feira (28/2) como reforço do Palmeiras para 2025.

O jogador pertencia ao Barcelona e, sem espaço no clube catalão, estava emprestado ao Betis até o final da temporada 2024/2025.

Com a camisa do time alviverde espanhol, Vitor disputou 33 partidas. Foram sete gols marcados e nenhum passe para gol.

Roque é a quinta contratação do Palmeiras para neste ano. O atleta assinou com o alviverde paulista até dezembro de 2029. Além dele, o clube fechou com os zagueiros Micael e Bruno Fuchs (empréstimo), o meia Emiliano Martínez e o atacante Facundo Torres.

“O pedido de vocês foi atendido: Solta a carta, que o Tigrinho agora é Porco”, brincou o Palmeiras nas redes sociais.

Vitor Roque por América, Cruzeiro e Athletico-PR

Vitor passou pelas categorias de base do América antes de chegar ao Cruzeiro e posteriormente ser vendido ao Athletico Paranaense. O atleta de 18 anos foi lançado na equipe principal da Raposa em outubro de 2021, quando a equipe disputava a Série B do Campeonato Brasileiro.

A estrela da nova geração deixou o Cruzeiro em 2022, em ação que revoltou a diretoria celeste. O Furacão pagou a multa rescisória e fechou a contratação de Vitor, que custou R$ 24 milhões para o clube paranaense.

Com a camisa do Cruzeiro, Vitor Roque fez 16 gols, marcou seis gols e deu uma assistência como profissional.

Quanto América e Cruzeiro devem receber por Vitor Roque

O Palmeiras deve pagar 25 milhões de euros para contratar Vitor Roque junto ao Barcelona. O valor corresponde a R$ 152,3 milhões na cotação atual.

Como clubes formadores, o América tem direito a 0,252% da transação, que equivale a R$ 383 mil, enquanto o Cruzeiro receberá 1,076% da negociação, que é igual a R$ 1,638 milhão.

