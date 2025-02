Betis anuncia saída de Vitor Roque do clube: ‘Boa sorte’ (Vitor Roque em treinamento pelo Betis )

O Real Betis anunciou nesta sexta-feira (28/2) o fim do empréstimo do atacante Vitor Roque, vindo do Barcelona. O jogador está próximo de ser vendido ao Palmeiras pelo Barça.

Em suas redes sociais, o Real Betis comunicou a rescisão do acordo de empréstimo do atacante brasileiro que possuía com o Barcelona. Na publicação, a equipe deseja boa sorte ao jogador.

“Boa sorte em sua nova etapa, Vitor”, escreveu o clube.

OFICIAL | El #RealBetis y el @FCBarcelona_es acuerdan resolver la cesión de Vitor Roque



Suerte en tu nueva etapa, Vitor. — Real Betis Balompié (@RealBetis) February 28, 2025

A negociação entre o Barcelona e o Palmeiras por Vitor Roque fechou em 25,5 milhões de euros (R$160 milhões com o acréscimo de bônus). O Betis liberou o atacante, que não treinou com a equipe nesta sexta-feira e deve passar por exames médicos na Espanha antes de vir ao Brasil.

Vitor Roque participou dos treinos desta quinta por não haver a confirmação do acordo. Na manhã desta sexta, o treinador do Real Betis, Manuel Pelegrini, confirmou a rescisão do jogador com o clube.

A notícia Betis anuncia saída de Vitor Roque do clube: ‘Boa sorte’ foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press