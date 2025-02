Atlético: Iván Román se inspira em brasileiro do Arsenal e apresenta características (Iván Román com a camisa do Atlético)

Novo reforço do Atlético, o zagueiro Iván Román disse se espelhar em um atleta conhecido do futebol brasileiro. O defensor chileno de 18 anos mencionou Gabriel Magalhães, do Arsenal, como inspiração na posição.

“Eu gosto muito de Gabriel, do Arsenal. Joga muito bem, gosto muito do estilo de jogo dele”, declarou o ex-jogador do Palestino-CHI, anunciado como reforço do Galo nesta sexta-feira (28/2). O contrato vale até dezembro de 2029.

Gabriel Magalhães é um nome importante do Arsenal e presença constante nas convocações do técnico Dorival Júnior na Seleção Brasileira.

Aos 27 anos, construiu boa parte da carreira na Europa, com passagens por Lille e Troyes, ambos da França, além do Dinamo Zagreb, da Croácia, antes de chegar à Inglaterra. No Brasil, defendeu o Avaí, clube que o revelou.

Assim como Gabriel, Iván Román deixa o país onde nasceu ainda jovem. O garoto, contudo, diz estar preparado para o novo desafio na carreira.

“É a minha primeira mudança de clube, sair do meu país, sair da minha casa. Mas é o que eu sempre quis, melhor ainda sendo para o Galo. Eu me preparei muito para isso, desde muito pequeno eu sabia que ia sair de casa e me mudar a outro país”, continuou.

“Foram muitas responsabilidades, mas estava preparado. Tenho uma equipe de trabalho muito grande, que me preparou desde pequeno. Quando tive oportunidades, me saí bem no futebol profissional. Agora, veio a oportunidade de vir ao Galo, e foi um sonho que se tornou realidade”, completou Román.

Como joga Román?

O jovem integrava o elenco profissional do Palestino desde 2023. Foram 42 jogos do zagueiro pelos “Árabes”, como são conhecidos no Chile, com três gols e duas assistências.

No ano passado, Iván Román acumulou experiências internacionais como titular. A equipe chilena caiu na fase de grupos da Copa Libertadores para, posteriormente, ser eliminada pelo Independiente Medellín-COL nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O novo defensor do Galo participou de oito dos nove jogos disputados pela Seleção Chilena no Sul-Americano Sub-20, que ocorreu entre janeiro e fevereiro deste ano. Román foi poupado somente no último duelo da primeira fase, quando La Roja já havia garantido a classificação ao hexagonal final.

O zagueiro recebeu três cartões amarelos em todo o torneio, sendo que dois foram na partida final contra o Brasil, na qual ele foi expulso e a Canarinho venceu por 3 a 0. Além disso, ele contribuiu com um gol – no empate por 1 a 1 com o Uruguai pelo hexagonal.

Apesar da pouca idade, já tem experiência no futebol profissional. Mesmo assim, é pouco conhecido no futebol brasileiro. Por isso, o garoto se apresentou.

“Sou um jogador muito rápido, muito inteligente, tenho bom posicionamento, mas creio que minha maior virtude é que jogo com o coração sempre. Sempre me entrego 100% em todas as partidas e dou o máximo que posso dar por esta camiseta, que vai ser a do Galo agora”, pontuou.

O recado de Román à torcida do Atlético

“Quero dizer à torcida do Galo que vou fazer todo o possível para deixar uma impressão muito boa no clube, que vou me entregar tudo no campo, me entregar de coração em cada partida. Quero alcançar grandes coisas, ser campeão neste clube. É isso. Vamos Galo!” Iván Román, à Galo TV

A notícia Atlético: Iván Román se inspira em brasileiro do Arsenal e apresenta características foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque