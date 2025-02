Ex-goleiro do Cruzeiro sofre gol de ‘cavadinha’ em cobrança ‘debochada’ (Goleiro brasileiro cometeu pênalti na reta final da partida )

O ex-goleiro do Cruzeiro Rafael Cabral, do Real Salt Lake, sofreu gol de pênalti após cobrança “ousada” de jogador adversário.

A equipe do atleta brasileiro foi eliminada após derrota para o Herediano nessa quarta-feira (26/2) por 2 a 1, no Rio Tinto Stadium, nos Estados Unidos, pela CONCACAF Champions Cup.

Aos 98 minutos do confronto, Rafael cometeu um pênalti e foi advertido com um cartão amarelo.

O meio-campista costa-riquenho Randy Vega, de 23 anos, bateu a cobrança com leve “cavadinha” no meio do gol e superou o goleiro brasileiro, que saltou para o lado esquerdo.

Cabral chegou ao Real Salt Lake e a partida contra o Herediano foi apenas o terceiro jogo do atleta pela equipe. Ao todo, o arqueiro sofreu seis gols com a camisa do time norte-americano.

Aquela cavada mais cruel! Randy Vega supera Rafael Cabral e o Herediano despacha o Real Salt Lake da Concachampions.pic.twitter.com/pFISodylbZ — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) February 27, 2025

Rescisão com o Cruzeiro

No final de dezembro de 2024, o Cruzeiro e Rafael de 34 anos chegaram a acordo e anunciaram a rescisão amigável do contrato, que ia até o fim de 2025.

Cabral estava, desde abril, emprestado ao Grêmio. A saída da Raposa naquele momento partiu do jogador, que passou a ser muito criticado nas redes sociais e vaiado no estádio após série de falhas no início do ano.

Titular da meta celeste entre janeiro de 2022 e abril de 2024, Cabral deixou o Cruzeiro com 121 jogos disputados e 109 gols sofridos. Ele foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro na temporada de estreia.

