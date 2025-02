Jogador sangra após errar domínio e chutar o próprio rosto (Jogador sangrou após acertar chute no próprio rosto )

O meio-campista alemão, Enzo Leopold, do Hannover 96, sangrou após chutar o próprio rosto em partida.

A cena inusitada aconteceu no empate da equipe com o Padernborn 07 por 1 a 1 nesse sábado (22/2), na HDI Arena, pela 23ª rodada da Bundesliga 2 (Segunda Divisão da Alemanha).

Durante a confroto, o jogador de 24 anos tentou dominar uma bola e acertou o rosto depois de choque com adversário.

O atleta do Hannover se machucou no lance e precisou ser atendido pela equipe médica do time após a sobrancelha do jogador começar a sangrar.

O camisa 8 continuou na partida e foi substituído somente aos 44 minutos da etapa complementar.

Carreira

Enzo é cria das categorias de base do Freiburg (Alemanha). Ele passou pelo time B da equipe que o revelou e do Mainz.

Em 2022/2023, ele assinou com o Hannover 96. O atleta tem 79 jogos disputados pelo clube e balançou as redes em quatro oportunidades.

