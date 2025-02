Em qual canal vai passar Boca Juniors x Alianza Lima pela Libertadores hoje (25/2)? (Disputa de bola em Alianza Lima x Boca Juniors)

Boca Juniors e Alianza Lima se enfrentam nesta terça-feira (25/2), a partir das 21h30 (de Brasília), em La Bombonera. A partida em Buenos Aires, capital da Argentina, vale pela segunda fase da Copa Libertadores. A seguir, veja onde assistir ao vivo e mais informações.

Na ida, o Alianza Lima fez valer o mando de campo e derrotou o Boca por 1 a 0, na última terça-feira (18/2). Cepellini marcou o gol do jogo no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

Com o resultado, os peruanos jogam por um empate na argentina. Já o Boca precisa de uma vitória por dois ou mais gols de vantagem. Triunfo argentino por um de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Boca Juniors x Alianza Lima: onde assistir ao vivo

O jogo entre Boca Juniors e Alianza Lima, pela Copa Libertadores, terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).

Boca Juniors x Alianza Lima: prováveis escalações

Escalação do Boca Juniors: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo e Marcelo Saracchi; Williams Alarcón, Ander Herrera e Milton Delgado; Carlos Palacios, Edinson Cavani e Alan Velasco (Exequiel Zeballos). Técnico: Fernando Gago.

Escalação do Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés e Miguel Trauco; Eryc Castillo, Erick Noriega, Fernando Gaibor e Kevin Quevedo; Pablo Ceppellini; Hernán Barcos. Técnico: Néstor Gorosito.

A notícia Em qual canal vai passar Boca Juniors x Alianza Lima pela Libertadores hoje (25/2)? foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque