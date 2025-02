crédito: AFP via Getty Images

Real Madrid: Ancelotti discute com presidente de La Liga (Ancelotti, treinador do Real Madrid)

O noticiário esportivo espanhol está agitado com uma discussão entre Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, e Javier Tebas, presidente de La Liga. Os dois começaram a trocar farpas após o clube merengue fazer pressão sobre a arbitragem do campeonato nacional.

Sentindo-se prejudicado pelos juízes do Campeonato Espanhol, o Real Madrid emitiu nota dizendo que estava sendo perseguido pela arbitragem. Os merengues chegaram a classificar a situação como um “escândalo mundial”. Ao mesmo tempo, nas entrevistas coletivas, Ancelotti diversas vezes replicou o discurso do clube.

Em meio à polêmica, Tebas criticou a postura do Real Madrid e chamou o clube de “chorão”, dizendo que estava se formando um relato conspiracionista.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (25/2), Ancelotti alfinetou o presidente de La Liga: “Tebas fala muito do Real Madrid desde que eu estou aqui. Falta com respeito a muitos madridistas falando assim”.

Tebas volta a responder Ancelotti

No X/Twitter, Tebas respondeu diretamente o treinador em um longo texto. Primeiro, explicou o uso anterior do termo “clube chorão” dizendo que se referia aos dirigentes que estão “construindo esse relato vitimista e conspiratório”.

Assumidamente torcedor do Real Madrid, o dirigente ainda falou que a situação não reflete os “valores” do clube e lamentou o posicionamento do treinador.

“Carlo, é uma pena que te usem para isso com a experiência que você tem”, disse.

