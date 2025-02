Transferência de Vitor Roque ao Palmeiras é vetada por La Liga (Vitor Roque comemora primeiro gol pelo Betis)

Vitor Roque não vai voltar ao futebol brasileiro, pelo menos nesta janela de transferências. Nesta segunda-feira (24/2), a La Liga, federação espanhola, não autorizou a transferência do atacante por questões burocráticas. O Palmeiras, aliás, chegou a um acordo com o Barcelona para contratar o jogador. A informação sobre o veto foi do jornalista espanhol Gerard Romero e confirmada pelo Jogada10.

De acordo com o protocolo da entidade, Vitor Roque, que está emprestado ao Betis até o meio do ano, precisaria ser “devolvido” ao Barcelona com a janela da Espanha aberta para concretizar a rescisão de contrato. No entanto, a janela está fechada neste momento.

Aliás, a operação poderia chegar aos 25 milhões de euros (R$ 150 milhões), além de prever um contrato que tivesse uma obrigação de compra futura ao Verdão na janela de verão na Europa. O Palmeiras tratava o negócio com cautela, porém, por entender que se tratava de uma operação complexa, com muitas pontas a acertar. Entre elas, justamente o formato da transferência por conta da janela fechada.

O jogador esteve em campo no último domingo (23/2) em vitória por 2 a 1 sobre o Getafe, fora de casa, pela 25ª rodada de La Liga. Ele, porém, só entrou aos 35′ da etapa complementar. Roque possui 33 jogos na temporada, com sete gols anotados pelo Betis.

Palmeiras no mercado

Vitor Roque, afinal, seria o sexto reforço do time de Abel Ferreira para 2025. Antes, chegaram os defensores Bruno Fuchs e Micael, além do volante Emi Martínez e os atacantes Facundo Torres e Paulinho. A equipe se prepara para a disputa do Mundial de Clubes, que ocorrerá entre os meses de junho e julho. O Palmeiras está no Grupo A, ao lado de Porto (POR), Al Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA).

