Tottenham pede para não ser mais chamado de Tottenham; entenda (Escudo do Tottenham Hotspur)

O Tottenham não quer mais ser chamado de Tottenham. Sim, é isso mesmo. O clube enviou um e-mail a jornalistas esportivos em que pede que apenas duas designações sejam utilizadas: “Tottenham Hotspur” ou o apelido “Spurs”.

A mensagem foi encaminhada àqueles que cobrem o dia a dia da equipe, segundo relatou o jornalista João Castelo-Branco no podcast Correspondentes Premier, da ESPN.

Entre os torcedores do clube na Inglaterra, é mais comum o uso do termo “Spurs”. No Brasil, contudo, popularizou-se o uso de “Tottenham” – indesejado pela diretoria.

Em meio às discussões sobre o nome, o time vive uma temporada complicada.

Integrante do “Big Six” – grupo de seis times mais poderosos da Inglaterra, ao lado de Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal e Chelsea -, o Tottenham é apenas o 12º colocado da Premier League.

A equipe já foi eliminada das duas copas locais e está nas oitavas de final da Europa League contra o AZ Alkmaar.

