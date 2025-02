‘Mão direita’ de Ronaldo Fenômeno em clube europeu deixa cargo de CEO (Ex-CEO do clube estava no cargo há seis temporadas )

O Real Valladolid, clube de Ronaldo Fenômeno, anunciou nessa quarta-feira (19/2) que o francês Matt Fenaert deixou o cargo de CEO do clube espanhol.

O gestor atuava no Valladolid desde agosto de 2019 e era tratado como homem de confiança do ex-atacante brasileiro. Segundo nota oficial, a decisão foi motivada por motivos particulares.

“Matthieu Fenaert tomou a decisão de deixar seu cargo como conselheiro delegado do Real Valladolid. O CEO, que continuará no conselho administrativo, toma um novo rumo por questões pessoais”, diz o texto.

Com a saída do francês, Luis García, atual diretor financeiro do clube, foi promovido para função que era ocupada por Fenaert.

O Valladolid vive uma situação delicada no Campeonato Espanhol. A equipe está com 15 pontos e é a lanterna da competição. O time está a nove pontos de distância para o primeiro fora da zona de rebaixamento e perdeu os últimos cinco jogos que disputou.

Ronaldo Fenômeno no Valladolid

Ronaldo Fenômeno se tornou sócio majoritário do Real Valladolid em 2018, quando comprou 51% das ações do clube por 30 milhões de euros. No final de 2024, ele adquiriu mais 31%. A gestão do ex-camisa 9 da Seleção Brasileira tem recebido fortes críticas na Espanha.

O ex-dono do Cruzeiro deseja se candidatar à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A notícia ‘Mão direita’ de Ronaldo Fenômeno em clube europeu deixa cargo de CEO foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque