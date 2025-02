Campeão mundial fica em campo por 24 segundos, e lenda dispara: ‘Me sentiria ridículo’ (Thomas Müller, atacante do Bayern de Munique)

Campeão mundial com a Seleção Alemã em 2014, Thomas Müller jogou por apenas 24 segundos na classificação do Bayern de Munique às oitavas de final da Champions League, nessa terça-feira (18/2). O veterano de 37 anos foi chamado pelo técnico Vincent Kompany para substituir Jamal Musiala nos instantes finais do empate por 1 a 1 com o Celtic, na Allianz Arena, em Munique.

A situação revoltou o lendário ex-jogador Lothar Matthäus, também campeão mundial com a Alemanha, em 1980. Na opinião do ex-líbero, Müller deve ter sentido ‘humilhado’ e ‘ridicularizado’ por ter entrado em campo por um período de tempo irrisório.

“Isso é uma humilhação. Fiquei entristecido e em choque. Sinto muito por ele”, iniciou Matthäus, que é comentarista do canal Sky Sports na Alemanha.

“Thomas Müller é um dos jogadores mais bem-sucedidos de todos os tempos e não precisa suportar isso. O técnico poderia ter escolhido outro jogador. Acredito que Müller não gostou disso. Qual a intenção disso? Para somar que ele some mais um jogo na Champions? No lugar dele, eu teria me sentido ridículo”, acrescentou Matthäus, também ídolo do Bayern e vice-campeão mundial com a Alemanha em 1982 e 1986, além de vencedor da Eurocopa de 1980.

Thomas Müller no Bayern

O Bayern de Munique é o único clube da carreira de Müller. Ele veste a camisa do clube bávaro desde as categorias de base e estreou pela equipe profissional em 2008.

Pelo Bayern de Munique, Müller ganhou todos os títulos possíveis: duas Champions League, 12 Bundesligas, dois Mundiais de Clubes, duas Supercopas da Europa, oito Supercopas da Alemanha e seis Copas da Alemanha.

Na atual temporada, o atacante teve drástica redução salarial e não é mais titular da equipe. Ele soma 25 partidas e cinco gols marcados em 2024/2025.

O contrato dele termina ao final da temporada. O clube deseja a renovação até junho de 2026, mas o jogador ainda não respondeu à proposta.

Ao todo, Müller tem 262 gols e 737 jogos em 17 temporadas pela equipe principal do Bayern.

Pela Seleção Alemã, o atacante contabiliza 131 jogos e 45 gols, com quatro Copas do Mundo e quatro Eurocopas no currículo.

