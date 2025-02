Bellingham aponta brasileiro como o mais talentoso do Real Madrid: ‘Muito subestimado’ (Bellingham, meia do Real Madrid)

Após a vitória do Real Madrid sobre o Manchester City, por 3 a 1, que garantiu a classificação do clube merengue para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o meia inglês Jude Bellingham apontou o brasileiro Rodrygo como o “mais talentoso” jogador do elenco do clube espanhol e afirmou que o ex-Santos é “muito subestimado”.

Em entrevista com o ex-jogador Thierry Henry, hoje comentarista do canal CBS Sports, Bellingham rasgou elogios a Rodrygo.

O próprio Henry sugeriu que o inglês falasse um pouco sobre o ex-Santos. “Pode falar do Rodrygo? Porque ninguém fala dele. É genial. Suas habilidades, o que ele faz pela equipe…”, disse.

Rodrygo é muito subestimado. Para mim, ele é provavelmente o jogador mais talentoso do elenco. As coisas que ele faz com a bola… Pergunto: ‘Como faz isso?’. Se eu tentasse ia torcer o tornozelo. Jude Bellingham, meia do Real Madrid

O inglês ainda valorizou a dedicação de Rodrygo, apontando que ele joga fora da sua posição ideal, mas é o que mais se sacrifica pela equipe.

“Rodrygo é o que mais se sacrifica. A posição favorita dele é pela esquerda. É importante que saibam que ele faz muito pelo time defensivamente no lado direito, que não é o favorito. Mas nunca reclama, só faz acontecer”, explicou.

Rodrygo no Real Madrid

No Real Madrid desde 2019, ano em que deixou o Santos, Rodrygo nunca esteve no foco dos holofotes. Ao lado de grande estrelas como Bellingham, Mbappé e Vini Jr., o atacante não conquista tanto protagonismo.

Entretanto, sempre é destacado como um grande talento do elenco merengue, principalmente pelos próprios jogadores. Como dito por Bellingham, Rodrygo costuma atuar pelo lado direito, que não é seu favorito, porque Ancelotti prioriza Vini Jr na ponta-esquerda.

De qualquer maneira, o voluntarioso atacante já acumula 67 gols e 45 assistências nas 251 partidas que disputou pelo Real Madrid.

