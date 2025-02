Roma x Porto: onde assistir, horário e escalações pela Europa League (Partida será disputa na Itália )

Roma e Porto se enfrentam nesta quinta-feira (20/2), às 14h45 (de Brasília), no Stadio Olimpico, na Itália, pela partida de volta dos play-offs da Europa League. Veja a seguir mais informações da partida.

No primeiro confronto entre as equipes, na última quinta-feira (13/2), no Estádio do Dragão, em Portugal, o confronto terminou empatado em 1 a 1.

Com isso, nenhum dos times chega com vantagem no placar. Caso o segundo duelo também termine sem um vencedor no tempo regulamentar, a partida irá para prorrogação, e se o empate se manter após os 30 minutos adicionais, a vaga para as oitavas de final será decidida nas penalidades.

Roma x Porto: onde assistir

A partida entre Roma e Porto será transmitida pela CazéTV (canal no YouTube).

Roma x Porto: onde assistir

Roma : Svilar; Celik, Mancini, Hummels e Rensch; Gourna-Douah, Paredes e Angelino, Dybala, El Shaaraway e Dovbyk. Técnico : Claudio Ranieri.

: Svilar; Celik, Mancini, Hummels e Rensch; Gourna-Douah, Paredes e Angelino, Dybala, El Shaaraway e Dovbyk. : Claudio Ranieri. Porto: Diogo Costa; Djaló, Zé Pedro e Nehuen Pérez; João Mário, Eustáquio, Varela e Francisco Moura; Pepê, Aghelowa e Rodrigo Mora. Técnico: Martín Anselmi.

A notícia Roma x Porto: onde assistir, horário e escalações pela Europa League foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque