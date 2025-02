crédito: No Ataque Internacional

Real Madrid: veja os dois possíveis adversários nas oitavas da Champions League (Jogadores do Real Madrid abraçados em comemoração de gol)

O Real Madrid está nas oitavas de final da Champions League! O time espanhol eliminou o Manchester City com autoridade nos playoffs e agora aguarda sorteio para conhecer o próximo adversário na busca pelo 16º título. O No Ataque mostra os possíveis rivais.

O chaveamento deste novo formato de Champions League prevê que o Real Madrid tem dois possíveis adversários: o Atlético de Madrid (quinto colocado da fase de Liga) e o Bayer Leverkusen (sexto).

A definição do confronto será em sorteio nesta sexta-feira (21/2), na sede da Uefa, em Nyon, Suíça, a partir das 8h (de Brasília).

Real elimina City

Com autoridade, o Real Madrid eliminou o Manchester City do técnico Pep Guardiola nos playoffs da Champions. Os espanhóis avançaram com duas vitórias e um placar agregado de 6 a 3.

Em 11 de fevereiro, o Real ganhou por 3 a 2, de virada, na Inglaterra. Na volta, nesta quarta (19/2), voltou a triunfar: 3 a 1 na Espanha.

