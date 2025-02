crédito: No Ataque Internacional

PSG x Brest: onde assistir, horário e escalações pela Champions League (Elenco do PSG)

PSG e Brest se enfrentam nesta terça-feira (19/2), às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela partida de volta da Champions League. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

No primeiro confronto entre as equipes (11/2) o PSG superou, fora de casa, o Brest por 3 a 0, no Estádio Stade du Roudourou, em Guingamp, na França.

Com isso, o Brest precisa vencer o segundo duelo por três gols de diferença para levar a partida para prorrogação. Em caso de empate após os 30 minutos adicionais, a vaga será decida nas penalidades.

PSG x Brest: onde assistir

A partida entre PSG e Brest será transmitida pela Max (streaming).

PSG x Brest: escalações

PSG : Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Tuiz, Vitinha; Doué, Dembelé e Barcola. Técnico : Luis Enrique.

: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Tuiz, Vitinha; Doué, Dembelé e Barcola. : Luis Enrique. Brest: Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Haidara; Fernandes, Magnetti, Camara; Favre, Ajorque e Sima. Técnico: Erik Roy.

A notícia PSG x Brest: onde assistir, horário e escalações pela Champions League foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque