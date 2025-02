Filho de campeão do mundo é convocado por seleção de base (Jogador é filho de Gianluigi Buffon )

O atacante Louis Thomas Buffon, filho do ex-goleiro campeão mundial Gianluigi Buffon, foi convocado pela seleção de base.

O jovem atleta de 17 anos é filho do multicampeão ex-atleta italiano e nasceu no mesmo país do pai. Porém, a mãe do esportista é da Tchéquia e ele tem dupla cidadania.

Com isso, Louis, do Pisa Primavera (ITA), aceitou o chamado da seleção sub-18 do país para representa-los em partidas contra Inglaterra, Portugal e França.

O atacante também pode atuar pela equipe nacional italiana caso seja convocado pela Azurra.

Buffon campeão do mundo

Gianluigi Buffon foi um dos principais nomes da Seleção Italiana nas últimas décadas.

Em 2006, o arqueiro era titular absoluto da equipe campeã do mundo após vitória sobre a França na final do torneio.

A notícia Filho de campeão do mundo é convocado por seleção de base foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque