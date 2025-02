Bayern de Munique x Celtic: onde assistir, horário e escalações pela Champions League (Partida será em Munique)

Bayern de Munique e Celtic se enfrentam nesta terça-feira (18/2), às 17h (de Brasília), na Allianz Arena, na Alemanha, pela partida de volta dos play-offs da Champions League. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

No primeiro duelo entre as equipes (12/2), no Celtic Park, na Escócia, o Bayern superou os donos da casa por 2 a 1. Com o resultado, o Bayern precisa somente de um empate para garantir a classificação para as oitavas de final da competição. Em caso de vitória do Celtic por um gol de diferença, a partida irá para prorrogação e caso o placar continue empatado no agregado, a vaga será decidida nas penalidades.

Bayern de Munique x Celtic: onde assistir

A partida entre Bayern de Munique e Celtic será transmitida pela TNT (canal fechado) e Max (streaming).

Bayern de Munique x Celtic: escalações

Bayern de Munique: Manuel Neuer; Laimer, Upamecano, Kim Mim-jae e Raphael Guerreiro; Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala e Leroy Sané; Harry Kane. Técnico : Vincent Kompany.

Celtic: Kasper Schmeichel; Alistair Johnston, Carter-Vickers, Auston Trusty e Greg Taylor; Arne Engels, Callum McGregor e Reo Hatate; Nicolas Kuhn, Adam Idah e Daizen Maeda. Técnico: Brendan Rodgers.

