crédito: No Ataque Internacional

Inter perde para a Juventus e desperdiça chance de assumir a liderança do Italiano (Inter perdeu para a Juventus)

Neste domingo, a Inter de Milão perdeu para a Juventus por 1 a 0, pela 25ª rodada do Campeonato Italiano, desperdiçando a oportunidade de superar o líder Napoli. Francisco Conceição foi o autor do gol da partida disputada em Turim.

No próximo sábado, a Inter de Milão recebe o Genoa às 16h45 (de Brasília), pela 26ª rodada do Italiano. A Juventus, por sua vez, visita o Cagliari na tarde de domingo, também às 16h45.

O jogo

O primeiro tempo foi disputado, com chances de gol para os dois lados e grandes defesas do goleiro Sommer para a equipe visitante. Em uma segunda etapa intensa, a Inter acertou a trave com um chute de Dumfries.

Aos 29 minutos, a Juventus conseguiu o seu gol. Randal Kolo Muani entrou na área, girou e ajeitou para Francisco Conceição finalizar com precisão.

A notícia Inter perde para a Juventus e desperdiça chance de assumir a liderança do Italiano foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press