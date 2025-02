Atacante é alvo de racismo no Campeonato Espanhol (Atacante do Athletic Bilbao, Iñaki Williams foi alvo de racismo no Campeonato Espanhol)

Neste domingo (16/2), pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao buscou um empate em 1 a 1 contra o Espanyol, fora de casa, no RCDE Stadium. Sancet marcou para os visitantes, enquanto Roberto Fernández cravou para os donos da casa.

O duelo foi marcado por um caso de racismo, que aconteceu aos 17 minutos do primeiro tempo. Iñaki Williams, atacante do Bilbao, se dirigiu ao árbitro Guillermo Cuadra para relatar que havia sido alvo de insultos racistas por parte de parte da torcida do Espanyol. O jogo foi interrompido por cerca de três minutos.

“Um incidente racista ocorreu entre os espectadores. Por favor, fiquem cientes de que a partida será suspensa temporariamente se as ações racistas continuarem. Desfrutem o jogo e digam ‘não’ ao racismo”, disse uma mensagem ouvida por todos no estádio, recebida por vaias por alguns torcedores. Aqueles que foram racistas com o atacante foram identificados e retirados do estádio. Até o final do confronto, Iñaki Williams recebia muitas vaias sempre que tocava na bola.

Desta maneira, com o empate, o Athletic Bilbao permaneceu na quarta colocação, com 45 pontos conquistados. Já o Espanyol subiu três posições e, agora com 24 unidades, deixou a zona de rebaixamento e chegou no 15º lugar.

Pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao volta aos gramados no próximo domingo (23) para enfrentar o Real Valladolid, às 10h (de Brasília), no Estádio de San Mames. Por sua vez, o Espanyol, no sábado (22), às 10h, visita o Alavés, no Estadio de Mendizorroza.

O jogo

Aos 16 minutos do segundo tempo, o Espanyol inaugurou o marcador. Unai Símon, goleiro do Bilbao, vacilou e perdeu a posse de bola para Roberto Fernández, que mandou a bola para o fundo do gol.

O Athletic Bilbao empatou aos 31 minutos. Em escanteio pelo lado direito, Nico Williams cruzou para a área e Sancet chutou, livre me marcação, de primeira. A bola desviou na defesa e encobriu o goleiro Joan García.

