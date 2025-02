Atlético de Madrid empata e perde chance de ultrapassar Real no Espanhol (Atlético de Madrid empatou com Celta de Vigo por 1 a 1)

O Atlético de Madrid, que jogou com um a menos desde a expulsão do volante Pablo Barrios aos sete minutos, não aproveitou o tropeço do Real Madrid para assumir a ponta da tabela do Campeonato Espanhol e empatou em 1 a 1 com o Celta de Vigo no estádio Metropolitano.

Com o resultado, o time ‘colchonero’ fica com 50 pontos, a um do clube merengue, e agora terá que secar o Barcelona (48 pontos), que no domingo enfrenta o Rayo Vallecano, para não perder a vice-liderança.

O experiente Iago Iaspas (68′) abriu o placar para o Celta cobrando pênalti, mas o norueguês Alexander Sorloth (81′) marcou um golaço na reta final da partida para deixar tudo igual.

No outro jogo já encerrado deste sábado, Lenagés e Alavés, dois times que lutam contra o rebaixamento, empataram em 3 a 3.

