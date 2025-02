crédito: No Ataque Internacional

Real Madrid empata com Osasuna e corre risco de perder liderança do Campeonato Espanhol (Vinícius Jr., do Real Madrid, em partida contra Osasuna)

Neste sábado, o Real Madrid visitou o Osasuna e empatou por 1 a 1, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols no Estádio El Sadar foram anotados por Kylian Mbappé, para os visitantes, e Budimir, de pênalti, para os mandantes. Ainda na etapa inicial, Jude Bellingham recebeu cartão vermelho após fortes reclamações.

Desta maneira, diante do empate longe de seus domínios, o Real Madrid, líder do Espanhol, chega aos 51 pontos. Isto é, duas unidades a mais que o Atlético de Madrid (49), que ainda entra em campo na rodada. O Barcelona também pode assumir a primeira posição, uma vez que tem 48 pontos e supera o Real Madrid no primeiro critério de desempate: confronto direto. Os catalães ainda atuam pela rodada.

Já o Osasuna subiu para a sétima colocação, com 32 pontos. No entanto, a equipe, ao desenrolar das partidas, pode cair algumas posições na tabela.

Os merengues retornam aos gramados na próxima quarta-feira (19) para enfrentar o Manchester City, no duelo de volta dos playoffs da Champions League. O time de Madrid detém vantagem para a volta no Bernabéu, já que, na ida, venceu os ingleses de virada por 3 a 2.

O Real Madrid volta suas atenções ao Campeonato Espanhol no dia 23, domingo, quando recebe o Girona, no Bernabéu, às 12h15 (de Brasília), pela 25ª rodada. O Osasuna, por sua vez, na próxima sexta-feira (21), visita o Celta de Vigo, às 17h, no Estádio Abanca-Balaídos.

O JOGO

O Real Madrid inaugurou o marcador aos 14 minutos do primeiro tempo. Pela direita do campo de ataque, Valverde cruzou a bola para a área e Mbappé completou de primeira para o fundo das redes defendidas por Herrera.

Aos 40 minutos ainda do primeiro tempo, o meio-campista do Real Madrid Jude Bellingham recebeu cartão vermelho direto e foi expulso de campo. Quando a bola estava parada em um tiro de meta, o atleta inglês fez fortes reclamações em direção ao árbitro José Luis Munuera Montero, que o expulsou.

O Osasuna empatou aos 12 minutos do segundo tempo, de pênalti. Camavinga pisou no pé de Budimir dentro da grande área e, após revisão no VAR, o árbitro assinalou a penalidade máxima. O próprio Budimir assumiu a cobrança e deslocou o goleiro Cortouis.

