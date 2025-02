crédito: No Ataque Internacional

Osasuna x Real Madrid: onde assistir e escalações em La Liga (Real Madrid é líder do Campeonato Espanhol)

Osasuna e Real Madrid se enfrentam neste sábado (15/2), em duelo pela 24ª rodada de La Liga. A bola vai rolar a partir de 12h15 (de Brasília), no Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, na Espanha.

O Osasuna briga no meio da tabela, com 31 pontos, e empatou na rodada anterior com o Mallorca, por 1 a 1. A equipe tem sete vitórias, 10 empates e seis derrotas em 23 jogos.

O Real, por outro lado, é líder com 50 pontos e soma 15 vitórias, cinco empates e três derrotas. O time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti precisa vencer para não correr riscos de perder o primeiro lugar.

O Atlético de Madrid está em segundo lugar, com um ponto a menos que o rival. Na rodada anterior, as equipes empataram por 1 a 1. Em terceiro, o Barcelona tem 48 pontos e também pleiteia a liderança.

O jogo entre Osasuna e Real Madrid por La Liga será transmitido pelo canal Disney+ Premium (streaming) a partir de 12h15 (de Brasília).

Osasuna x Real Madrid: prováveis escalações

Osasuna: Navarro; Areso, Boyomo, Catena, Cruz e Torró; García, Moncayola, Oroz e Zaragoza; Budimir. Técnico: Vicente Moreno.



