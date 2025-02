crédito: No Ataque Internacional

Ronaldo revela o pior jogador com quem jogou: ‘Era piada’ (Ronaldo, ex-jogador de futebol)

Em entrevista a Romário, Ronaldo afirmou que Zidane foi o melhor jogador com quem atuou na carreira. E quando o Baixinho perguntou o oposto, o Fenômeno não ficou em cima do muro e elegeu o ex-volante dinamarquês Thomas Gravesen como o companheiro de time com a pior qualidade técnica que já teve.

Tinha um no Real Madrid que era piada: o Gravensen. Era um cara legal para caramba, gente boa. Recentemente, ele ganhou um torneio de pôquer de 50 milhões de dólares, mas no futebol ele era ruim para cacete. Ele marcava, dava umas porradas”, disse o Fenômeno ao canal de Romário no YouTube, nessa quinta-feira (13/2).

E na Seleção?

Com a ‘amarelinha’, Ronaldo apontou Romário e Ronaldinho Gaúcho como os melhores com quem jogou. E o posto de pior ficou para um outro ex-volante: Amaral.

“Teve gente também. Amaral era doído com a bola, mas corria e pegava. De dez, ele recuperava nove bolas”, elogiou.

