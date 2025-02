crédito: No Ataque Internacional

Neymar deseja retornar ao Barcelona, diz jornal espanhol (O atacante Neymar, do Santos, conquistou a Champions League pelo Barcelona (14/15))

O meia-atacante do Santos Neymar deseja deixar o Peixe para retornar ao Barcelona ainda em 2025.

Segundo o jornal espanhol SER Catalunya, o astro brasileiro busca retomar a forma física no Brasil para convencer a diretoria do clube catalão e o treinador do time, Hansi Flick, de que merece uma segunda chance na equipe blaugrana.

O camisa 10 da Seleção Brasileira assinou contrato de seis meses com o alvinegro paulista e estará livre no mercado a partir de 30 de junho.

Na temporada 2024/2025, o Barcelona vive boa fase. É o terceiro colocado de La Liga (Campeonato Espanhol), foi o vice-líder da primeira fase da Champions League e está na semifinal da Copa do Rei.

Jogadores como o espanhol Lamine Yamal, o polonês Robert Lewandowski e o brasileiro Raphinha são alguns dos astros da equipe catalã e titulares absolutos do time de Flick.

"Neymar es vol posar en forma al Brasil per jugar a Europa a partir de l'estiu"



"El seu somni continua sent tornar al Barça"



@santiovalle al #QTJ!#FCBlive pic.twitter.com/NVmAmSwq9s — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) February 13, 2025

Neymar em retorno ao Santos

Com três jogos disputados desde que retornou ao Santos, Neymar ainda não balançou a rede.

O capitão do Peixe foi reserva em uma partida (Botafogo-SP) e titular em duas (Novorizontino e Corinthians).

O próximo compromisso do Santos é contra o Água Santa neste domingo (16/2), às 20h30, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

A notícia Neymar deseja retornar ao Barcelona, diz jornal espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque