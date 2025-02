crédito: No Ataque Internacional

Brighton x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações pela Premier League (Elenco do Chelsea)

Brighton e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (14/2), às 17h (de Brasília), no Falmer Stadium, pela 25ª rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

Com 34 pontos, o Brighton é o 10º colocado do Campeonato Inglês. Já o Chelsea está na quarta posição, com 43 pontos.

Brighton x Chelsea: onde assistir

A partida entre Brighton e Chelsea será transmitida pelo Disney+ (streaming).

Brighton x Chelsea: escalações

Brighton: Verbruggen; Veltman, Hecke, Webster e Lamptey; Baleba, Hinshelwood e Minteh; Rutter, Mitoma e Welbeck. Técnico: Fabian Hürzeler.



Chelsea: Sánchez; Reece James, Adarabioyo, Colwill e Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo e Cole Palmer; Madueke, Sancho; Nkunku. Técnico: Enzo Maresca.

