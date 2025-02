Site aponta os atletas mais bem pagos do mundo em 2024; veja números (Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, craques de Portugal, Argentina e Brasil )

O site Sportico divulgou uma lista com os 100 atletas masculinos mais bem pagos do mundo no ano de 2024.

Esportistas de oito modalidades e 27 nacionalidades aparecem no levantamento. Juntos, eles receberam cerca de 6,2 bilhões de dólares (cerca de R$ 35,7 bilhões na cotação atual). Os dados consideram o salário fixo dos atletas e também outros verbas ligadas ao esporte.

Dos 10 nomes mais bem colocados no ranking, cinco são jogadores de futebol. O basquete e o boxe ficam empatados no número de representantes (dois cada) e o golfe (um) fecha a lista.

O atacante Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) lidera, seguido do jogador de basquete Stephan Curry (Golden State Warriors) e o pugilista Tyson Fury, que fecha o pódio.

Apenas dois atletas da Brasil aparecem na lista, ambos jogadores de futebol. O meia-atacante do Santos Neymar foi o brasileiro que mais lucrou no último ano. Além dele, o atacante do Real Madrid Vini Jr. é o outro atleta do país no ranking (38° posição)

Top 10

Cristiano Ronaldo (futebol – 260 milhões de dólares) Stephan Curry (basquete – 153,8 milhões de dólares) Tyson Fury (boxe – 147 milhões de dólares) Lionel Messi (futebol – 135 milhões de dólares) Lebron James (basquete – 133,2 milhões de dólares) Neymar (futebol – 133 milhões de dólares) Oleskander Usyk (boxe – 122 milhões de dólares) Karim Benzema (futebol – 116 milhões de dólares) Kyllian Mbappé (futebol – 110 milhões de dólares) John Rahm (golfe – 105,8 milhões de dólares)

