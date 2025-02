Bayern vence Celtic na Escócia e abre vantagem no mata-mata da Liga dos Campeões (Harry Kane marcou para o Bayern na vitória sobre o Celtic)

Nesta quarta-feira (12/2), em confronto válido pela partida de ida dos playoffs da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique visitou o Celtic no Celtic Park, venceu por 2 a 1 e saiu em vantagem na busca pela vaga nas oitavas de final . Michael Olise e Harry Kane balançaram as redes para a equipe alemã, enquanto Daizen Maeda descontou para os escoceses.

Com o triunfo, o Bayern de Munique leva a vantagem mínima no agregado e precisa de apenas um empate para carimbar seu passaporte direto às oitavas do torneio continental. Em caso de derrota por um gol, a decisão vai para os pênaltis. O classificado enfrentará o Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen na próxima fase.

O Bayern de Munique volta aos gramados no próximo sábado (15), às 16h30 (de Brasília), quando visita o Leverkusen, na Bay Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Alemão. No mesmo dia, mas às 12h, o Celtic recebe o Dundee United, pela 26ª rodada do Escocês.

Os gols de Bayern x Celtic

O placar foi inaugurado pelo Bayern de Munique aos 45 minutos do primeiro tempo. Ao receber lançamento longo de Upamecano, Michael Olise carregou pela ponta, cortou o marcador e finalizou cruzado, de canhota, no ângulo direito.

Aos quatro minutos da etapa complementar, o Bayern de Munique aumentou a diferença. Em cobrança de escanteio de Kimmich pela esquerda, Harry Kane se posicionou na segunda trave e, livre de marcação, emendou voleio de primeira.

O Celtic descontou aos 34 minutos do segundo tempo. Após bola mal rebatida pela defesa do Bayern na área, Daizen Maeda aproveitou a oportunidade e arrematou forte para balançar as redes.

A notícia Bayern vence Celtic na Escócia e abre vantagem no mata-mata da Liga dos Campeões foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press