Betis toma decisão sobre futuro de Vitor Roque no clube, diz jornal espanhol (Vitor Roque comemora primeiro gol pelo Betis)

O Betis, da Espanha, tomou uma decisão sobre a permanência do atacante brasileiro Vitor Roque no clube.

O jogador chegou ao time em agosto de 2024. O atleta de 19 anos pertence ao Barcelona e foi emprestado ao Betis até o final da temporada europeia.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, mesmo com uma proposta oficial do Palmeiras pelo futebolista, o Betis e o staff de Vitor Roque optaram pela permanência do atacante no clube de Sevilla.

Em 2024/2025, Vitor Roque disputou 30 partidas pela equipe. São sete gols marcados e nenhuma assistência distribuída.

O jogador saiu do Barcelona em busca de mais oportunidades e minutos de jogo. Porém, com a chegada do atacante colombiano Cucho Hernández ao Betis,parte da mídia espanhola especula que o ‘Tigrinho’ perca espaço no time.

Vitor Roque no Barcelona

O Barcelona comprou o atacante do Athletico-PR por 40 milhões de euros fixos (213,4 milhões na época), com valores adicionais que podem chegar até 74 milhões de euros (R$ 495 milhões).

Porém, o jogador teve poucos minutos na equipe. Foram 16 partidas pelo time catalão, com dois gols marcados.

