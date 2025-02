crédito: No Ataque Internacional

Ex-astro do City, Aguero afirmou que ‘cortaria os testículos’ caso o time perdesse para o Real Madrid (Divulgação/Manchester City)

O ex-astro do Manchester City Sergio Agüero fez uma afirmação inusitada antes o confronto entre o time inglês com o Real Madrid nessa terça-feira (11/2), no Etihad Stadium, na Inglaterra, pelos play-offs da Champions League.

O time espanhol venceu os donos da casa por 3 a 2 e chega para o confronto de volta, na próxima quarta-feira (19/2), no Santiago Bernabéu (Espanha), com um gol de vantagem.

Mesmo com o momento inconstante do time de Manchester, o ex-jogador estava confiante de que a equipe treinada pelo espanhol Pep Guardiola não seria superada pelo time merengue.

“O Real Madrid não pode vencer o City. Se eles ganharem, eu vou cortar meu testículos”, afirmou em participação no podcast Som I Serem FCB.

Após a derrota dos citizens, internautas resgataram a fala de Agüero e fizeram piadas.

Sergio Aguero after his testicle surgery as Real Madrid beat Man City. pic.twitter.com/VpoBRHa9QV — .? (@Priceless_RMD) February 11, 2025

Aguero Mocked Real Madrid… But Vin Jr Had the Last Laugh! pic.twitter.com/IpDyxiMy0L — Omar Momani (@omomani) February 12, 2025

>Real Madrid meteu uma virada histórica pra cima do City.



>Rodri assistiu o verdadeiro melhor do mundo praticar futebol.



>Aguero terá que ficar sem coração e sem saco agora.



O bem venceu hoje, que dia abençoado.



pic.twitter.com/7qpMynGTsW — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) February 11, 2025

Sergio Aguero: If Real Madrid beat Man City I'll cut off my pic.twitter.com/YgoECupMot — Ndakula (@Ndakzen) February 12, 2025

Virada do Real Madrid

Os dois gols dos mandantes foram marcados por Erling Haaland, enquanto Kylian Mbappé, Brahim Díaz e Jude Bellingham garantiram o triunfo dos visitantes.

O placar foi aberto aos 19 minutos do primeiro tempo, com Erling Haaland. O centroavante do Manchester City recebeu bela ajeitada de Gvardiol e completou para o fundo das redes.

O empate do time espanhol aconteceu na etapa final, aos 15 minutos. De primeira, o francês Kylian Mbappé mandou a assistência de Ceballos para o gol, apesar de não acertar em cheio a bola.

Até que aos 35 minutos, Phil Foden sofreu pênalti e Haaland foi para a cobrança. Assim, não desperdiçou e fez o seu segundo na partida.

Mas o Real não desistiu e igualou novamente o marcador, desta vez aos 41. O goleiro Ederson errou o passe de reposição de bola e entregou para o time adversário. Assim, Vinicius Júnior recebeu dentro da área e finalizou. O arqueiro ainda conseguiu fazer a defesa, mas no rebote, Brahim Díaz acertou o alvo.

De forma incrível, o Real Madrid virou a partida, já aos 47, com Bellingham. Vinicius Júnior encobriu o goleiro Ederson e encontrou o companheiro inglês sozinho com as redes.

