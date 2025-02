Real Madrid ressurge e vence City de virada na ida dos playoffs da Champions (Jogadores do Real na vitória sobre o City)

Nesta terça-feira, pelo jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões, o Real Madrid visitou o Manchester City no Etihad Stadium e venceu por 3 a 2, de virada. Os dois gols dos mandantes foram marcados por Erling Haaland, enquanto Kylian Mbappé, Brahim Díaz e Jude Bellingham garantiram o triunfo dos visitantes.

Com o resultado, o time comandado por Carlo Ancelotti abriu vantagem no duelo. Assim, o Manchester City terá que superar o adversário por dois gols de diferença no Bernabéu se quiser ir às oitavas de final de forma direta. Em caso de triunfo por um tento, a partida irá para a prorrogação. Se a igualdade persistir, o classificado sairá dos pênaltis. O novo confronto acontece na próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu.

Antes disso, o Manchester City encara o Newcastle, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. A partida acontece neste sábado, às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium. No mesmo dia, o Real Madrid visita o Osasuna, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 12h15, no Estádio Reyno de Navarra.

Os gols

O placar foi aberto aos 19 minutos do primeiro tempo, com Erling Haaland. O centroavante do Manchester City recebeu bela ajeitada de Gvardiol e completou para o fundo das redes.

O empate do time espanhol aconteceu na etapa final, aos 15 minutos. De primeira, o francês Kylian Mbappé mandou a assistência de Ceballos para o gol, apesar de não acertar em cheio a bola.

Até que aos 35 minutos, Phil Foden sofreu pênalti e Haaland foi para a cobrança. Assim, não desperdiçou e fez o seu segundo na partida.

Mas o Real não desistiu e igualou novamente o marcador, desta vez aos 41. O goleiro Ederson errou o passe de reposição de bola e entregou para o time adversário. Assim, Vinicius Júnior recebeu dentro da área e finalizou. O arqueiro ainda conseguiu fazer a defesa, mas no rebote, Brahim Díaz acertou o alvo.

De forma incrível, o Real Madrid virou a partida, já aos 47, com Bellingham. Vinicius Júnior encobriu o goleiro Ederson e encontrou o companheiro inglês sozinho com as redes.

