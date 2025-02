Torcida do City manda recado a Vini Jr. sobre Bola de Ouro: ‘Pare de chorar tanto’ (Vini Jr. em campo pelo City x Real Madrid)

Rodri recebeu a Bola de Ouro em 28 de outubro, mas a premiação do melhor do mundo de 2024 segue sendo repercutida. Desta vez, a torcida do City subiu uma bandeira com o volante beijando o prêmio e mandou um recado para Vini Jr., jogador brasileiro do Real Madrid.

Esse novo capítulo da discussão sobre a Bola de Ouro de 2024 ocorreu nesta terça-feira (11/2), no Etihad Stadium. O estádio em Manchester foi palco do jogo entre City e Real pela ida dos playoffs da Champions League.

Durante a entrada dos times em campo, a torcida do City subiu uma faixa com uma foto de Rodri beijando a Bola de Ouro e o seguinte recado: “Stop crying your heart out”, que, traduzindo para português, é “pare de chorar tanto”.

Essa frase é o nome e verso de uma música do Oasis, banda de Manchester. “Stop crying your heart out” é uma canção dos irmãos Liam e Noel Gallagher, vocalista e guitarrista do grupo inglês.

Os músicos, inclusive, frequentam o estádio do Manchester City em diversas partidas.

Recepção da torcida do City para Vini Jr.

Além da faixa especial, Vini Jr. também foi alvo de vaias da torcida do City durante praticamente todos os momentos em que pegou na bola.

A razão para a bronca da torcida de Manchester é a discussão em torno do merecimento ou não de Rodri ser premiado.

Para uma parte dos fãs do futebol, a Fifa foi correta, com Vini como melhor do mundo, enquanto outros dizem que a France Football acertou ao dar a Bola de Ouro a Rodri.

A notícia Torcida do City manda recado a Vini Jr. sobre Bola de Ouro: ‘Pare de chorar tanto’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque