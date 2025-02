Raphinha está perto de passar pentacampeão mundial em lista de artilheiros brasileiros do Barcelona (Raphinha, do Barcelona)

O atacante Raphinha vive fase artilheira no Barcelona e está perto de ‘tomar’ lugar de pentacampeão mundial em lista de brasileiros com mais gols pelo clube.

O camisa 11 do time catalão é um dos destaques da equipe e, antes do fim da temporada 2024/2025, já marcou mais gols do que havia anotado com a camisa do Barcelona nos dois anos anteriores.

Nesta temporada, o jogador balançou as redes em 24 oportunidades e distribuiu 14 assistências. Com isso, ele está com 44 gols pelo clube.

Com isso, Raphinha precisa de apenas mais quatro tentos para passar Ronaldo e assumir o quinto lugar no ranking de atletas brasileiros com mais gols pelo Barcelona.

O atacante de 28 anos já passou o número de tentos de Romário (39), com a camisa da equipe da Catalunha.

Top 5 de brasileiros com mais gols pelo Barcelona (números jornal Mundo Deportivo)

1- Rivaldo – 130 gols

2- Evaristo de Macedo

2- Neymar – 105 gols

4- Ronaldinho – 94 gols

5- Ronaldo – 47 gols

6- Raphinha – 44 gols

